Энергетики готовы к работе в условиях непогоды

Энергетики готовы к работе в условиях дождя и ветра. ФОТО: ПАО «Россети» - «Ярэнерго»

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 24 июля в отдельных районах Ярославской области ожидаются грозы с ливнями, сопровождающиеся порывами ветра до 17 м/с. В филиале «Ярэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе.

К выполнению возможных восстановительных работ готовы 75 бригад: 299 энергетиков, 132 единицы спецтехники. Для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлено 26 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 2,5 МВт.

Специалисты ведут непрерывный мониторинг метеорологической и оперативной обстановки. В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с ГУ МЧС по Ярославской области и органами исполнительной власти.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).