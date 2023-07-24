Под Ярославлем женщина ножом изрезала лицо 16-летней девушке

В Ярославском районе 16-летней девушке порезали лицо. ФОТО: группа "Михайловский и НСП Ярославский МР" ВКонтакте

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

- В ходе следствия установлено, что между подозреваемой и потерпевшей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, вследствие которого 36-летняя женщина нанесла ножом один режущий удар в область щеки 16-летней девушки, - уточнили в ведомстве.

Как рассказал источник КП-Ярославль, недопонимание между взрослой женщиной и подростком возникло давно. По какой причине, пока не ясно. А в День поселка, который отмечался 22 июля, девушка вместе с друзьями пришла к дому соседки и начала бить стекла в ее квартире.

- Женщина выскочила с ножом в руках. Хотела только припугнуть. Но девушка на нее сама напала и случайно напоролась на нож, - рассказал источник КП.

Старшая сестра потерпевшей рассказала совершенно иную версию. По ее словам, подозреваемая целенаправленно полоснула подростка лезвием по лицу.

- Посмотрите, с каким чудовищем мы живем по соседству и это уже не первый случай. Что эта женщина творит! В этот раз на ее пути попалась моя сестра, которой 16 лет. В неадекватном состоянии налетела сзади через человека, - написала девушка пост в группе «Михайловский и НСП Ярославский МР» ВКонтакте.

Разбираться в перипетиях конфликта представителей двух поколений теперь будет следствие. Известно, что подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Видимо, из-за двух несовершеннолетних детей суд не стал заключать ее под стражу.