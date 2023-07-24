Суд оставил в силе приговор бывшему начальнику рыбинской полиции

Ярославский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный Геннадию Гаврюшину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный бывшему начальнику рыбинской полиции и экс-заместителю руководителя «Северного водоканала» Геннадию Гаврюшину.

В мае он был осужден за получение взяток. По версии следствия, которая подтвердилась в суде, Гаврюшин, занимая высокий пост в «Северном водоканале», получил от директора одной из компаний 100 тысяч рублей за оказание содействия в приемке выполненных работ. Еще 20 тысяч рублей подсудимому заплатили за победу определенной организации в тендере на поставку оборудования. Геннадия Гаврюшина приговорили к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками ярославского УФСБ. Задержали Геннадия Гаврюшина в апреле 2021 года.