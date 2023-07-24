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НовостиПроисшествия24 июля 2023 9:23

Суд оставил в силе приговор бывшему начальнику рыбинской полиции

Геннадий Гаврюшин был осужден за получение взяток
Полина Вачнадзе
Ярославский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный Геннадию Гаврюшину.

Ярославский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный Геннадию Гаврюшину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный бывшему начальнику рыбинской полиции и экс-заместителю руководителя «Северного водоканала» Геннадию Гаврюшину.

В мае он был осужден за получение взяток. По версии следствия, которая подтвердилась в суде, Гаврюшин, занимая высокий пост в «Северном водоканале», получил от директора одной из компаний 100 тысяч рублей за оказание содействия в приемке выполненных работ. Еще 20 тысяч рублей подсудимому заплатили за победу определенной организации в тендере на поставку оборудования. Геннадия Гаврюшина приговорили к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками ярославского УФСБ. Задержали Геннадия Гаврюшина в апреле 2021 года.