В Ярославле женщина с винтовкой в руках вышла против собак и их хозяев

Женщина с оружием в руках вышла на улицу, чтобы распугать собак, гуляющих во дворе. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте подписчик опубликовал видео, снятое на улице Балашова вечером 22 июля. Женщина с оружием в руках вышла на улицу, чтобы распугать собак, гуляющих во дворе.

- Настоящий триллер с тарантиновскими диалогами произошел в одном из дворов на улице Балашова. Женщина-ковбой с оружием явно была недовольна тем, что во дворе гуляют собаки. Надеемся, никто не пострадал, - пишет автор поста.

Ярославна требовала убрать собак, их юный хозяин явно перепугался. А когда раздался выстрел, мальчик начал кричать и подзывать питомцев к себе. Потом видео прерывается, чем закончились дворовые разборки, не известно.

В ситуации сейчас разбираются полицейские.

- По факту инцидента, произошедшего на улице Балашова, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В комментариях под постом мнения о том, кто прав, а кто виноват, разделились.

- Чокнутая какая-то. Ну, ладно бы поорала. К этому владельцы собак давно привыкли. Хоть убираешь, хоть не убираешь за своими собаками, и все равно их ненавидят многие. Но с ружьем бросаться на людей и собак - вообще жесть. Точно по тюрьме тетенька скучает, - пишет Юлия Н.

- Сами виноваты, собаки бегают без поводков и намордников. Что не послушаешь новости, одни нападения и укусы собак. Если бы собаки (ни разу не мелкие) были в наморднике и на поводке, может к хозяевам и не подходили бы. Это сейчас они играют друг с другом, а через минуту вцепились в проходящего мимо человека, - считает Оксана Н.