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НовостиПроисшествия24 июля 2023 7:19

В Ярославском районе женщина порезала лицо 16-летней девушке

Возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
В Ярославском районе подростку порезали лицо. ФОТО: группа "Михайловский и НСП Ярославский МР" ВКонтакте

В Ярославском районе подростку порезали лицо. ФОТО: группа "Михайловский и НСП Ярославский МР" ВКонтакте

Дикая история произошла в День поселка Михайловский Ярославского района 22 июля. 36-летняя женщина ножом порезала лицо 16-летней девушке. Глубокую рану пришлось зашивать, скорее всего, у подростка останется шрам на всю жизнь.

- Уважаемые соседи, посмотрите с каким чудовищем мы живем по соседству и это уже не первый случай. Что эта женщина творит! В этот раз на ее пути попалась моя сестра, которой 16 лет. В неадекватном состоянии налетела сзади через человека, - написали пост в группе «Михайловский и НСП Ярославский МР» ВКонтакте.

Однако есть и вторая версия случившегося. По словам очевидцев, между подростком и взрослой женщиной ранее произошел какой-то конфликт. В День поселка девушка вместе со своими друзьями пришла к дому жительницы Михайловского и стала бить стекла. Хозяйка квартиры выскочила с ножом в руках, хотела только припугнуть незваных гостей. Но вышло то, что вышло.

Теперь в перипетиях этой истории будут разбираться следователи.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.