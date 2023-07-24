Ярославский «Шинник» уступил саратовским футболистам

Встреча в Саратове с командой «Сокол» закончилась для ярославского «Шинника» счетом 2:3.

Встреча в Саратове с командой «Сокол» закончилась для ярославского «Шинника» счетом 2:3. Это второе поражение «черно-синих» после смены руководства и тренерского состава.

- Мы очень много ошибок совершили в матче, за которые нас «Сокол» наказал. Так, в принципе, игра была ровная, две равные по силам команды, - сказал на послематчевой конференции сказал главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха.

У хозяев поля отличились Андрей Евдокимов, забивший гол на 6-минуте матча, Игорь Турсунов и Владлен Бабаев. Ответные голы в ворота «Сокола» залетели от Дмитрия Самойлова и Артема Самсонова.

Сейчас «Шинник» находится на 18-м месте турнирной таблицы. 30 июля ярославцы на своем поле встретятся с «Волгарем» из Астрахани.