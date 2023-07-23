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НовостиОбщество23 июля 2023 18:16

В Ярославской области пятый день ищут 60-летнего мужчину

Он ушел из дома 19 июля
Анастасия ГОЛУБЕВА
Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области пятый день ищут 60-летнего Валерия Колесова. Он ушел из дома в деревне Ракино 19 июля. С того момента родные ничего о нем не знают.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, темно-русые волосы с сединой и серые глаза.

Валерий был одет в бежевую кепку, серо-синюю ветровку, серую футболку, голубые джинсы и голубые кроссовки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.