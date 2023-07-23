В Рыбинске разрабатывают новый дизайн остановок Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске разрабатывают новый дизайн остановок. Специалисты хотят придти к единому внешнему облику павильонов. Сейчас в историческом центре 11 различных по стилистике остановок, это создает диссонанс с воссозданным обликом старого города.

— Исходим из того, что Рыбинск достоин большего, чем те разномастные остановки, которые сейчас в городе. Важно, чтобы остановки были современными и эстетичными, соответствовали всем регламентам, — сказал глава города Дмитрий Рудаков.

Планируется, что павильоны будут выполнены из закаленного стекла с чугунными стойками. Еще один вариант – для районов жилой застройки, где необходимо предусмотреть антивандальные материалы, продумать удобное размещение для горожан, ожидающих транспорт.