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НовостиОбщество23 июля 2023 16:04

В Ярославле с 24 июля начинают ремонтировать улицы Титова и Лисицына

Со вторника стартуют основные работы
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле с 24 июля начинают ремонтировать улицы Титова и Лисицына

В Ярославле с 24 июля начинают ремонтировать улицы Титова и Лисицына

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле завтра, 24 июля, начинают ремонтировать улицы Титова и Лисицына. В понедельник подрядчики установят временные дорожные знаки, предупреждающие о ремонте, а также приступят к подготовительным работам.

- Со вторника дорожники приступят к основным видам работ. На объектах отремонтируют асфальтобетонное покрытие, оборудуют искусственные неровности, нанесут горизонтальную разметку, - сообщили в мэрии Ярославля.

Водителям советуем заранее простраивать маршрут с учетом ремонтируемых улиц.