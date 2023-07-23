В Ярославле с 24 июля начинают ремонтировать улицы Титова и Лисицына Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле завтра, 24 июля, начинают ремонтировать улицы Титова и Лисицына. В понедельник подрядчики установят временные дорожные знаки, предупреждающие о ремонте, а также приступят к подготовительным работам.

- Со вторника дорожники приступят к основным видам работ. На объектах отремонтируют асфальтобетонное покрытие, оборудуют искусственные неровности, нанесут горизонтальную разметку, - сообщили в мэрии Ярославля.

Водителям советуем заранее простраивать маршрут с учетом ремонтируемых улиц.