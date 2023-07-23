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НовостиОбщество23 июля 2023 14:52

В Рыбинске мужчина может получить реальный срок за кражу шоколадок

Он взял с полки товар и прошел мимо кассы
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске мужчина может получить реальный срок за кражу шоколадок

В Рыбинске мужчина может получить реальный срок за кражу шоколадок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Рыбинска позвонила сотрудница магазина, который находится на улице Приборостроителей. Она сообщила, что неизвестный взял с полки несколько шоколадок и прошел мимо кассы. Продавец попыталась остановить злоумышленника, но мужчина скрылся.

- Сотрудниками уголовного розыска полиции Рыбинска установлена личность подозреваемого, им оказался неработающий, ранее судимый 22-летний житель микрорайона Переборы, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого еще к одному аналогичному преступлению, совершенному ранее вы продуктовом магазине в микрорайоне Веретье.

Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж».