Прокуратура Ярославской области проверит ситуацию, в которой водитель автобуса №25 отказался везти пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ярославской области взяла под контроль инцидент, произошедший с автобусом №25. Водитель на этом маршруте отказался везти пассажиров.

У перевозчика ООО «Первая пассажирская компания», который работает на этом маршруте, уже ни раз были выявлены разные нарушения: на линию выходило в два раза меньше автобусов, чем положено; в салоне транспорта не всегда были информационные табло и датчики системы пассажиропотока. Помимо этого, часть автобусов не оснащена системой "Антисон", которая контролирует состояние водителя.

- По результатам ранее проведенной проверки прокуратура Красноперекопского района Ярославля возбудила в отношении ООО «Первая пассажирская компания» дело об административном правонарушении по статье «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом», которое находится на рассмотрении в суде, - сообщили в прокуратуре региона. - Санкция указанной статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде административного штрафа от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, но не менее 300 тысяч рублей.