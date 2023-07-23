В Ярославской области прошел фестиваль воздухоплавания Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с 19 по 23 июля проходил фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Для гостей праздника были организованы полеты на воздушных шарах над Плещеевым озером, привязные подъемы и развлекательная программа. Все желающие могли пообщаться с пилотами.

В регионе мероприятие состоялось в 22-й раз.

- В фестивале принимали участие около 20 команд из Переславля-Залесского, Подмосковья, Великого Новгорода, Калуги, Нижнего Новгорода, Белгорода и других регионов России, - рассказали в правительстве Ярославской области. - Полеты на тепловых аэростатах и обзорные привязные подъемы проходили по предварительной регистрации. Желающие просто полюбоваться ярким событием в вечернее время могли приехать к месту старта на своих автомобилях.