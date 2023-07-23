В Ярославле завершился ремонт улицы Юности Фото: Мэрия Ярославля

В Ленинском районе Ярославля завершился ремонт улицы Юности. Подрядчик обновил около 500 метров дорожного полотна. В процессе ремонта было проведено фрезерование асфальта, ликвидация ям, нанесение горизонтальной разметки, установка дорожных знаков и обустройство искусственных неровностей вблизи школы.

— На улице Юности у нас располагаются несколько социально значимых объектов – это средняя школа, детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей. Поэтому здесь в створе проезжей части дополнительно были обустроены три искусственные неровности, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — В целом подрядная организация завершила ремонт дороги согласно установленному сроку. По основным видам работ у комиссии замечаний нет. Были получены положительные заключения лаборатории о качестве асфальтобетонной смеси. Готовятся документы для полного ввода объекта в эксплуатацию.