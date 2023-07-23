В Ярославле ночью неизвестный поджег три контейнерные площадки Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле сегодня, 23 июля, кто-то поджег три контейнерные площадки подряд на проезде Матросова. Первое сообщение спасателям поступило в 4:07, второе – в 04:33, третье – через десять минут – в 04:44. После трех возгораний уничтожено больше пяти мусорных баков.

Сотрудники МЧС в течение часа три раза тушили огонь на контейнерных площадках у соседних домов. В ГУ МЧС России по Ярославской области отметили, что пострадавших нет.