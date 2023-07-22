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НовостиОбщество22 июля 2023 10:47

В Рыбинске началась замена магистральных теплосетей

Последний раз такая работа проводилась в 90-е годы прошлого столетия
Полина Вачнадзе
"Рыбинская генерация" приступила к замене магистральных сетей на улице Радищева.

"Рыбинская генерация" приступила к замене магистральных сетей на улице Радищева.

Фото: Администрация Рыбинска

"Рыбинская генерация" приступила к замене магистральных сетей на улице Радищева. За прошедшие два года на трубе произошло около десяти аварий, каждая их них приводила к отключению десятков жилых домов.

По словам главы Рыбинска Дмитрия Рудакова, последний раз магистральные сети в городе меняли в 90-е годы прошлого столетия. Естественно, что большая их часть уже устарела физически.

- Основной объем выполним до начала отопительного сезона. Работы много, но главное - люди зимой не останутся без тепла. После этого можно будет приступать к ремонту самой улицы Радищева. Она стоит в плане благоустройства, - сказал Дмитрий Рудаков.

Из федерального и областного бюджетов на ремонт теплосетей Рыбинск получил 260 миллионов рублей. Ремонт коммуникаций на улице Радищева - от Луначарского до Советской - проходит в рамках программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры".