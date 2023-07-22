Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2023 12:02

Жителям Переславля вернули 11 миллионов рублей, переплаченные за комуслуги

Прокуратура нашла нарушения в действиях "Городских коммунальных сетей"
Полина Вачнадзе
Директору ООО "Городские коммунальные сети" было внесено представление об устранении нарушений.

Директору ООО "Городские коммунальные сети" было внесено представление об устранении нарушений.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проверка, проведенная Переславской прокуратурой, выявила нарушения в действиях ООО "Городские коммунальные сети" при начислении коммунальных платежей.

- В нарушение требований Жилищного кодекса РФ и подзаконных нормативных актов ООО не организовало прием от населения показаний приборов учета, что привело к невозможности передачи данных при оплате счетов через мобильные приложения банков. При формировании платежных квитанций в них не отражались ранее внесенные платежи, а начисленные за предыдущие периоды суммы, независимо от их оплаты, учитывались в качестве долгов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Также установлено, что компания несвоевременно заключила соглашение об обмене информацией с "Единым центром социальных выплат". В результате в апреле и мае этого года переславцам не предоставлялись положенные им льготы.

Директору ООО "Городские коммунальные сети" было внесено представление об устранении нарушений.

- По итогам его рассмотрения нарушения законодательства устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Местным жителям произведен перерасчет платы за коммунальные услуги, льготополучателям выплачена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг на сумму более 11 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре.