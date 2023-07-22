Синоптики рассказали ярославцам о погоде в августе

Центр "Фобос" дал предварительный прогноз погоды на август. Фото: Полина Вачнадзе

Центр "Фобос" дал предварительный прогноз на август. По данным синоптиков, последний летний месяц начнется с жары.

- Собственно, раньше по климату как раз именно на этот стык двух месяцев приходилась макушка лета, когда среднесуточная температура воздуха достигала наивысшей точки в году, - говорят в Центре.

Однако, судя по долгосрочному прогнозу, август будет нестабилен. Средняя температура на 0,5-2 градуса превысит норму, но и осадков выпадет на 10-30% больше нормы. А это значит, что идеальной субтропической погоды ждать не нужно.

- Напомним, что нормальная температура летом для средней полосы России не должна превышать ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов, - говорят синоптики.