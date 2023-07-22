В Ярославле закрыли подпольный игровой клуб

В Кировском районе Ярославля сотрудники полиции изъяли 17 игровых автоматов. Фото: УМВД по Ярославской области

В Кировском районе Ярославля сотрудники полиции выявили и закрыли подпольный игровой клуб. Изъяты 17 игровых автоматов.

В отношении 28-летней женщины, администратора заведения, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".

- Подозреваемая, в составе организованной преступной группы, осуществляла деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием оборудования заведомо вне игорной зоны. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.