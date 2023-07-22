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НовостиПроисшествия22 июля 2023 11:01

В Ярославле закрыли подпольный игровой клуб

В отношении 28-летней женщины-организатора возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
В Кировском районе Ярославля сотрудники полиции изъяли 17 игровых автоматов.

В Кировском районе Ярославля сотрудники полиции изъяли 17 игровых автоматов.

Фото: УМВД по Ярославской области

В Кировском районе Ярославля сотрудники полиции выявили и закрыли подпольный игровой клуб. Изъяты 17 игровых автоматов.

В отношении 28-летней женщины, администратора заведения, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".

- Подозреваемая, в составе организованной преступной группы, осуществляла деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием оборудования заведомо вне игорной зоны. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.