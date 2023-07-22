В Ярославской области пропал 12-летний мальчик

В Угличском районе пропал мальчик. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области объявлен поиск 12-летнего мальчика. Александр Папшев пропал в деревне Черновка Угличского района вчера, 21 июля. Уходя из дома, Саша взял с собой рюкзак со сменной одеждой.

На вид ребенку 12 лет, рост 152 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет в черную толстовку с белой надписью, черные штаны джокеры. Сменная одежда: красная толстовка и черные спортивные штаны.

Если вы видели Сашу или знаете, где он находится, сообщите в полицию (02, 102, 112) или на горячую линию ЯрСпас (8-910-964-08-38).