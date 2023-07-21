Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 13:04

К 1 сентября в Ярославле 100% новых автобусов выйдут на линии

За последнюю неделю в рейсы вышли 92% желтых автобусов
Полина Вачнадзе
За последнюю неделю объем выхода автобусов составил 92%.

За последнюю неделю объем выхода автобусов составил 92%.

Фото: Правительство Ярославской области

Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев сообщил, когда новые автобусы в полном составе выйдут на линии.

После модернизации общественного транспорта Ярославля на маршрутах должны были работать 700 новых автобусов. Однако выходило в рейсы лишь около 550 машин.

- В настоящее время, в результате принятых мер, ситуация улучшается. За последнюю неделю объем выхода автобусов составил 92%. К 1 сентября, в рамках поручения губернатора, он будет доведен до 100%, - сказал Максим Авдеев.

За июнь, первый месяц после окончания модернизации, желтые автобусы перевезли около 7 миллионов пассажиров. 86% ярославцев оплатили проезд безналичным способом.