К 1 сентября в Ярославле 100% новых автобусов выйдут на линии

За последнюю неделю объем выхода автобусов составил 92%. Фото: Правительство Ярославской области

Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев сообщил, когда новые автобусы в полном составе выйдут на линии.

После модернизации общественного транспорта Ярославля на маршрутах должны были работать 700 новых автобусов. Однако выходило в рейсы лишь около 550 машин.

- В настоящее время, в результате принятых мер, ситуация улучшается. За последнюю неделю объем выхода автобусов составил 92%. К 1 сентября, в рамках поручения губернатора, он будет доведен до 100%, - сказал Максим Авдеев.

За июнь, первый месяц после окончания модернизации, желтые автобусы перевезли около 7 миллионов пассажиров. 86% ярославцев оплатили проезд безналичным способом.