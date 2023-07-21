Онлайн-сервисы энергетической компании популярны среди клиентов

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Среди абонентов самыми востребованными цифровыми сервисами стали:

– электронная квитанция – это полноценная замена бумажной квитанции. Больше не нужно ждать доставку и беспокоиться об утере. Она поступает на электронную почту абонента в день формирования счета и имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия.

– личный кабинет – удобный инструмент для взаимодействия со специалистами компании. В нем можноуправлять несколькими лицевыми счетами, видеть историю переданных показаний, оплачивать счета без комиссии и многое другое.

– форма обращений – быстрое, простое и эффективное решение с пошаговыми инструкциями. Клиент оформляет заявку в несколько кликов, приложив сканы или фотографии необходимых документов. Каждое обращение обрабатывается автоматически.

Весь функционал электронных сервисов компании также доступен в мобильном приложении «ТНС энерго».

С полным перечнем онлайн-услуг можно ознакомиться на сайте «ТНС энерго Ярославль».

Актуальные новости, предложения об акциях и другая полезная информация от энергетиков – в официальном телеграм-канале «ТНС энерго Ярославль»

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ПАО «ТНС энерго Ярославль»

150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д. 21б

ОГРН 1057601050011

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