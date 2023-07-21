Разрушение смотровой площадки на Волжской набережной в Ярославле может привести к уголовному делу

Глава СК РФ заинтересовался информацией о разрушении объекта культурного наследия в Ярославле. ФОТО: ГТРК "Ярославия"

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку информации о разрушении смотровой площадки на Волжской набережной в Ярославле. Сейчас объект культурного наследия находится в удручающем состоянии: забор разломан, опоры покосились. С 2017 года вход на площадку для отдыхающих закрыт.

- Мер к восстановительным работам местными властями не принимаются. Следственными органами СК России по Ярославской области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского СКР доложить о результатах проверки.

Как сообщили ГТРК «Ярославия» в областном департаменте охраны объектов культурного наследия, содержание смотровой площадки входит в обязанности Министерства культуры России. Но так как достопримечательность находится в муниципальной собственности, ответственность за нее несет и департамент городского хозяйства.