Каждый четвертый ярославец готов сдать биометрию для покупки алкоголя

Большая часть опрошенных ярославцев не готова предоставлять свои биометрические данные, чтобы купить алкоголь и сигареты. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сдать свои биометрические данные, чтобы не доставать паспорт при покупке алкоголя, готов каждый четвертый ярославец. Чуть больше горожан – 26% – согласны по биометрии приобретать сигареты. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

С инициативой продавать спиртное и табак по биометрическим данным, в Минцифры обратились представители крупных торговых сетей. Для чего это нужно и кому выгодно, читайте в материале «Комсомолки».

Однако сдать свои биометрические данные, например, отпечатки пальцев или снимки сетчатки глаза, готовы далеко не все. Против покупки алкоголя по биометрии выступает 61% ярославцев, против покупки сигарет таким способом – 56% опрошенных.

- Те, кто готовы к сдаче, объясняют свое решение не только удобством, но и тем, что такая мера поможет предотвратить продажу алкоголя несовершеннолетним. Противники же не уверены в безопасности хранения биометрических данных, - пояснили в сервисе, который проводил опрос.