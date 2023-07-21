В Ярославском районе отремонтировали дорогу к садоводческим товариществам

В Ярославском районе по проекту БКД отремонтировали участок дороги Дубки-Зиновское-Никульское. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском районе по проекту БКД отремонтировали участок дороги Дубки-Зиновское-Никульское. Дорога ведет к нескольким садоводческим товариществам, где летом проживает около 12 тысяч человек.

- Здесь уложили более 15 тысяч тонн асфальтобетонной смеси и 20 тысяч тонн щебня, - рассказал исполнительный директор АО «РУМСР» Глеб Масленцев. – Сложный объект, очень много поворотов и виражей, нам пришлось заново формировать уклоны.

Основание дороги усилили по технологии холодной регенерации с добавлением битума и цемента, на участке уложено два слоя асфальта. Все работы длились около трех месяцев.