Участникам СВО из Ярославской области вручили медали «За Отвагу»

Участники СВО Алексей Беков и Даниил Мурзин награждены медалями «За Отвагу». Фото: Правительство Ярославской области

Жители Ярославской области, участники специальной военной операции Алексей Беков и Даниил Мурзин награждены медалями «За Отвагу».

Алексей Беков 27 лет проработал учителем физкультуры в школе, потом – в штабе Юнармии Тутаевского района. В феврале этого года во время боестолкновения Алексей получил тяжелое ранение, но не оставил позиций. После гибели командира он организовал оказание медицинской помощи раненым и их дальнейшую эвакуацию. Сам был эвакуирован с поля боя в госпиталь последним.

- Я солдат, принимал присягу и выполнял те задачи, которые были поставлены нам командованием, – сказал Алексей Беков. – Армейская дружба – она раз и навсегда. Знаешь, что на армейского друга ты всегда можешь положиться. Он всегда придет к тебе на помощь, где бы не находился.

Даниил Мурзин – выпускник Юнармии, воспитанник Алексея Бекова. В январе 2023 года во время отражения атаки противника получил многочисленные осколочные ранения, но не оставил позиций и продолжал оборону вплоть до своей эвакуации в полевой госпиталь.