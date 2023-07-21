Новые остановки в Рыбинске сделают из чугуна и стекла

Исторические остановки стилизованы под городскую архитектуру старого Рыбинска. Фото: Администрация Рыбинска

На градостроительном совете в Рыбинске обсудили эскизы новых остановочных павильонов. Архитекторы предложили два варианта остановок: один – для исторического центра, второй – для жилых районов.

- Первые стилизованы под городскую архитектуру старого Рыбинска. Они будут выполнены из закаленного стекла, с чугунными стойками, - рассказал глава города Дмитрий Рудаков. – В жилых районах остановки будут в индустриальном стиле, со стилизованными элементами декора.

Для всех остановочных комплексов есть общие требования: они должны соответствовать городской эстетике, быть удобными для пассажиров и устойчивыми к проявлениям вандализма.

- С предпринимателем, который устанавливает остановку на площади Жукова по старым эскизам, утвержденным в 2016 году, ведем переговоры. Необходимо доработать проект. Учесть эстетический регламент, городскую среду, ценность конкретного места для населения города, - сказал Дмитрий Рудаков.