В УМВД России по Ярославской области подвели итоги работы за первое полугодие 2023 года Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 19 июля, прошло заседании коллегии УМВД России по Ярославской области. На нем подвели итоги работы за первое полугодие 2023 года. В ходе заседания коллегии отмечено, что благодаря принятым профилактическим мерам снизилось количество совершенных убийств в 2,5 раза. Преступлений против жизни и здоровья граждан на стало меньше на 12%, краж в целом на 4%, в том числе совершенных с использованием современных технологий (23,7%), а также преступлений, совершенных с применением и использованием всех видов оружия, в том числе огнестрельного (28%).

- В ходе заседания коллегии присутствующими были детально рассмотрены все включенные в повестку дня вопросы, дана оценка деятельности руководителям подразделений и поставлены задачи на второе полугодие 2023 года, направленные на совершенствование работы органов и подразделений внутренних дел области, повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Также заседание коллегии прошло на федеральном уровне, где подвели статистические данные за первое полугодие текущего года. Показатели высокие - профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%.