Нейросеть повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ

ЕГЭ контролировали и федеральные общественные наблюдатели. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Свыше 134,5 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Общее время трансляции составило 7 281 132 часа. Высокие результаты показала и разработанная компанией нейросеть: доля подтвержденных искусственным интеллектом нарушений увеличилась по сравнению с предыдущим годом.

Для организации ЕГЭ в 2023 году было задействовано свыше 70 тыс. аудиторий в более 5,8 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены также прошли в зарубежных образовательных организациях на базе посольств и консульств в 54 странах. В ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях РФ, велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения.

Видеонаблюдение было также установлено в 337 региональных центрах обработки информации, где эксперты предметных комиссий проверяли экзаменационные работы. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%. Система видеонаблюдения «Ростелекома» организована на базе защищенных высокоскоростных оптических каналов связи. Все видеозаписи Единого государственного экзамена хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в соответствии с требованиями региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 31 марта 2024 года, сообщает пресс-служба оператора.

Добавим, что в этом году в Ярославской области в ЕГЭ принимали участие около 6 тысяч человек.

Ранее КП-Ярославль взяла интервью у Варвары Кузьминой, набравшей 300 баллов по итогам ЕГЭ