У подростка в Ярославле выявили туберкулез

У подростка, проживающего в Заволжском районе Ярославле, выявили туберкулез. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У подростка, проживающего в Заволжском районе Ярославле, выявили туберкулез. Данная форма заболевания не опасна для окружающих, но врачам все равно необходимо проверить всех, кто контактировал с юношей, а также выявить источник заражения. По этой причине во многих подъездах появились обращения к заволжанам с просьбой явиться на проверку.

- Этот случай не вопиющий. Я обращаюсь ко всем жителям, что если вы получили такие письма, если вы видите такие объявления, пожалуйста, приходите на обследование, приводите детей, - цитирует ГТРК «Ярославия» главного врача Ярославской клинической туберкулезной больницы Анну Виноградову.

Туберкулез у подростка нашли во время планового осмотра. Сейчас юноша находится в больнице.