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НовостиОбщество20 июля 2023 13:11

В Рыбинске с 23 июля Волжский мост закроют на четыре ночи

На пешеходов это ограничение не распространяется
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске с 23 июля Волжский мост закроют на четыре ночи

В Рыбинске с 23 июля Волжский мост закроют на четыре ночи

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 23 июля Волжский мост вновь закроют, в этот раз – на четыре ночи. На пешеходов это ограничение не распространяется. С 5 часов каждый день транспорт также сможет проезжать по мосту.

- Работы будут проводиться с 23 по 26 июля в ночное время с 00:10 до 05:00. В ночные смены компания «ЕКС» будет проводить работы по бетонированию подферменных площадок пролетного строения ПС5, - сообщили в администрации Рыбинска.