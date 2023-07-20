В Рыбинске с 23 июля Волжский мост закроют на четыре ночи Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 23 июля Волжский мост вновь закроют, в этот раз – на четыре ночи. На пешеходов это ограничение не распространяется. С 5 часов каждый день транспорт также сможет проезжать по мосту.

- Работы будут проводиться с 23 по 26 июля в ночное время с 00:10 до 05:00. В ночные смены компания «ЕКС» будет проводить работы по бетонированию подферменных площадок пролетного строения ПС5, - сообщили в администрации Рыбинска.