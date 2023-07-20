В Рыбинске пройдет фестиваль водных видов спорта Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 29 июля пройдет фестиваль водных видов спорта. Он посвящен дню рождения Каскада Верхневолжских ГЭС. Мероприятие начнется в 11 часов на площади дворца спорта «Полет».

Участвовать могут все желающие - команды молодежных, спортивных активов предприятий и организаций, команды студенческой молодежи, жителей Рыбинска и Ярославской области. Запланированы гонки на катамаранах, байдарках, сапбордах, а также дистанция по воде на тюбинге.

— Заявки на участие принимаются до 25 июля. Команда должна состоять из шести человек: трех мужчин и трех девушек. Все участники старше 18 лет. А вот по зрителям без ограничений. Приглашаем стать болельщиками, обещаем, что будет весело и зрелищно, - рассказал начальник отдела молодежной политики администрации города Рыбинска Дмитрий Ненахов.