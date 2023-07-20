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НовостиОбщество20 июля 2023 12:02

Ярославскую компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за недотоп и перетоп

На несоблюдение температурного режима пожаловались жители Заволжского района
Полина Вачнадзе
УПТК «Топливоподающие системы» оштрафована на 475 тысяч рублей.

УПТК «Топливоподающие системы» оштрафована на 475 тысяч рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ООО «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы» оштрафована на 475 тысяч рублей. На УПТК пожаловались жители Заволжского района, в квартирах которых то было слишком холодно, то слишком жарко.

- УФАС установило, что не был соблюден температурный график отпуска тепловой энергии и теплоносителя с котельной Заволжского района к многоквартирному дому по проспекту Машиностроителей, - сообщили в региональном Управлении антимонопольной службы. - Так, в разные периоды отопительного сезона температура теплоносителя была ниже или выше по сравнению с температурным графиком регулирования отпуска тепла - недотоп или перетоп.

Правомерность решения антимонопольщиков поддержал Арбитражный суд Ярославской области и второй арбитражный апелляционный суд. УПТК придется выплатить почти полумиллионный штраф.