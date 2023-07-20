В Переславле из-за непогоды отменили часть полетов на аэростатах

В Переславле-Залесском проходит Фестиваль воздухоплавания. ФОТО: fly-pz.ru

В Переславле-Залесском проходит Фестиваль воздухоплавания. Из-за дождя и сильного ветра пришлось отменить полеты 19 июля и утром 20 июля.

- Вечером 20 июля полет по плану, собираемся, шансы полететь есть! Привязные полеты отменяются, для них ветер сильный, - сообщили организаторы.

21, 22 и 23 числа, если погода вновь не внесет свои коррективы, аэростаты поднимутся в небо. Посмотреть на них с земли и сделать красивые фото можно бесплатно.

В этом году на Фестиваль воздухоплавания приехали команды из Ярославской области, Белгорода, Калуги, Самары, Великого Новгорода, Москвы и Подмосковья.