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НовостиОбщество20 июля 2023 10:58

В парках Ярославля пройдет акция #Фотографвпарке

Снимки отдыхающих сделает профессиональный фотограф
Полина Вачнадзе
В ярославских парках 22 и 29 июля пройдет интерактивная акция #Фотографвпарке.

В ярославских парках 22 и 29 июля пройдет интерактивная акция #Фотографвпарке.

Фото: Мэрия Ярославля

В ярославских парках 22 и 29 июля пройдет интерактивная акция #Фотографвпарке. Профессиональный фотограф будет ждать отдыхающих в парках «Нефтяник» и «Остров» с 11:00 до 14:00. Качественные снимки с прогулки опубликуют в группе Городские парки культуры и отдыха Ярославля.

В столице Золотого кольца России заработал сайт, предназначенный для молодых туристов. На одном портале собрана информация о городских достопримечательностях, локациях для прогулок и фото, отелях и хостелах, кафе и ресторанах, событиях и развлечениях, интересных молодежи.