В Ярославском районе иномарка сбила лося

В ДТП с лосем пострадал водитель иномарки.
Фото: УМВД по Ярославской области
В Ярославском районе около 10 часов вечера 19 июля произошло ДТП. Мужчина, управляя иномаркой «Хундай Солярис» совершил наезд на лося. Животное погибло, у машины пробито лобовое стекло.
- Пострадал водитель «Хундай, 27-летний мужчина. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
С начала года в Ярославской области произошло более 100 аварий с участием лосей.