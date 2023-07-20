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НовостиПроисшествия20 июля 2023 10:12

В Ярославском районе иномарка сбила лося

Пострадал водитель автомобиля
Полина Вачнадзе
В ДТП с лосем пострадал водитель иномарки.

В ДТП с лосем пострадал водитель иномарки.

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе около 10 часов вечера 19 июля произошло ДТП. Мужчина, управляя иномаркой «Хундай Солярис» совершил наезд на лося. Животное погибло, у машины пробито лобовое стекло.

- Пострадал водитель «Хундай, 27-летний мужчина. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

С начала года в Ярославской области произошло более 100 аварий с участием лосей.