Александр Побегалов вернулся в ярославский футбольный клуб «Шинник»

Александр Побегалов назначен на должность спортивного координатора «Шинника».ФОТО: группа "ФК "Шинник" ВКонтакте

Бывший тренер ярославских футболистов Александр Побегалов назначен на должность спортивного координатора «Шинника».

- Михалыч, с возращением в родной клуб. Мы стали сильнее, - поприветствовали Александра Побегалова в официальной группе ФК «Вконтакте».

Координатор будет выполнять работу консультанта, заниматься техническим обеспечением футболистов, участвовать в селекционной работе.

Александр Побегалов работал главным тренером ярославских футболистов с 2000 по 2003, с 2010 по 2011 и с 2012 по 2020 годы. Под его руководством команда занимала 5-е и 7-е места в Премьер-лиге в 2002 и 2003 годах. В 2004 и 2018 годах «Шинник» выходил в полуфинал Кубка России.