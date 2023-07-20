Медцентр предлагает ярославским компаниям и предприятиям лечить сотрудников без посредников

В отличие от добровольного медицинского страхования здесь нет ограничений по количеству обследований и приема врачей-специалистов. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Таким образом, исчезает посредник, «скрытая» комиссия которого составляет до 30%. Амбулаторно-поликлинические услуги практически полностью закрывают потребность в медицинском обслуживании сотрудников, отсутствуют ограничения по страховой сумме при заключении договора. Плюс налоговые льготы, поскольку расходы работодателя по договорам на оказание медицинских услуг включаются в состав расходов предприятия. В рамках договора Вы можете выбрать объем мед. услуг. По сути, эта сумма на лицевом счету вашего сотрудника, которую он может использовать по своему усмотрению.

Если у вашей организации уже заключен договор ДМС, то и прямой договор позволит получить вашим сотрудникам услуги сверх программы страхования. Но и ДМС предоставляет возможность получения врачебных услуг в нашем медицинском центре в соответствии с программой страхования.

В отличие от добровольного медицинского страхования здесь нет ограничений по количеству обследований и приема врачей-специалистов.

Прямой договор – это двухсторонние отношения, а не отношения через посредника – страховую компанию.

Медицинский центр МЕДИКОР в Ярославле работает как по полисам ДМС, так и по прямым договорам.

Телефон для справок 8-910-817-99-28 Кристина Маратовна

Заместитель директора по работе с юр.лицами

Лицензия № Л041-01132-76/00351045 от 29.06.2020 г., выдана Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области

ООО «Медикор»

ИНН 7604062186

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