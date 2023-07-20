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НовостиОбщество20 июля 2023 9:15

В Ярославской области начался большой крестный ход

Участники будут идти пять дней
Полина Вачнадзе
В Ярославской области 19 июля начался Иринарховский крестный ход. ФОТО: икх.рф

В Ярославской области 19 июля начался Иринарховский крестный ход. ФОТО: икх.рф

В Ярославской области 19 июля начался Иринарховский крестный ход.

Рано утром в среду участники хода вышли из Борисоглебского мужского монастыря. В пути они проведут пять дней. Завершится крестный ход в воскресенье, 23 июля, у колодчика преподобного Иринарха затворника в селе Кондаково. Расписание можно узнать здесь. Присоединиться к крестному ходу можно в любой день.

Паломники пройдут по тропе, по которой ходил преподобный Иринарх будучи пастухом. В Смутное время преподобный вдохновлял соотечественников на подвиг, именно он благословил воевод Стопина-Шуйского, Минина и князя Димитрия Пожарского и предсказал им победу.