В Ярославской области начался большой крестный ход

В Ярославской области 19 июля начался Иринарховский крестный ход. ФОТО: икх.рф

В Ярославской области 19 июля начался Иринарховский крестный ход.

Рано утром в среду участники хода вышли из Борисоглебского мужского монастыря. В пути они проведут пять дней. Завершится крестный ход в воскресенье, 23 июля, у колодчика преподобного Иринарха затворника в селе Кондаково. Расписание можно узнать здесь. Присоединиться к крестному ходу можно в любой день.

Паломники пройдут по тропе, по которой ходил преподобный Иринарх будучи пастухом. В Смутное время преподобный вдохновлял соотечественников на подвиг, именно он благословил воевод Стопина-Шуйского, Минина и князя Димитрия Пожарского и предсказал им победу.