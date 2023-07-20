В центре Ярославля прохожие заметили змею

Ярославцы заметили крупную змею в центре города. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль 2:0" ВКонтакте

Ярославцы заметили крупную змею в центре города. Уж заполз на фасад дома №63б на улице Советской.

- Шла по делам и обратила внимание, что что-то шевелится, подошла поближе, - написала Кристина Х. в группе «Свободный Ярославль 2:0». – Змея заползла за ворота ликеро-водочной проходной, я так поняла.

С начала лета ярославцы начали жаловаться на нашествие змей. Чаще всего встречаются безобидные ужи, но иногда «в гости» наведываются и опасные гадюки. Как отличить ядовитую змею от неядовитой, читайте здесь. Что делать, если вас все же укусила змея, можно узнать здесь.