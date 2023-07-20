В Рыбинске планируют продать старую хлебную биржу

В Рыбинске собираются выставить на продажу здание старой хлебной биржи. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске собираются выставить на продажу за 42 миллиона рублей здание старой хлебной биржи и участок, на котором она находится. Этот вопрос рассматривали на заседании комиссии по экономической политике Муниципального совета города.

Продажа Лоцманской биржи на Волжской набережной позволит пополнить казну Рыбинска, а также снизит расходы бюджета на ее содержание.

На данный момент старая хлебная биржа никак не используется городом. Здание находится в удовлетворительном состоянии, здесь идет реставрация, в планах – оформить его художественную подсветку.

Депутаты, выступающие против продажи биржи, опасаются, что историческое здание превратится в очередной торговый центр или другое коммерческое предприятие. Однако, по словам директора департамента имущественных и земельных отношений Ольги Наумовой, при продаже на здание будут наложено обременение – собственник сможет его использовать только в культурных целях. Например, открыть здесь концертный зал.

В итоге комиссия приняла решение включить старую хлебную биржу в план приватизации. Окончательное решение по этому вопросу примут 27 июля.