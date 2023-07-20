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НовостиОбщество20 июля 2023 6:03

В парках Ярославля установят автоматы для кормления птиц

В качестве эксперимента, автоматы пока поставят только в трех парках
Полина Вачнадзе
В трех парках Ярославля установят автоматы для кормления птиц.

В трех парках Ярославля установят автоматы для кормления птиц.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В парках Ярославля установят автоматы для кормления птиц. С такой идеей к мэру города Артему Молчанову обратилась Юлия Перелыгина. Она привела в пример аналогичный опыт Москвы и других городов России.

- Идея интересная, но спорная, - считает Артем Молчанов. – В качестве эксперимента решили начать с нескольких территорий.

Поэтому пока автоматы с кормом установят только в трех парках: 30-летия Победы, Судостроителей и «Нефтяник». Здесь есть пруды, которые уже давно облюбовали птицы.

- Искусственно создавать такие места неправильно. Также договорились о том, что осенью выдача корма из аппаратов будет приостанавливаться, чтобы птицы улетали на юг. Зимой кормежку можно будет возобновить для пернатых, оставшихся в городе, - пояснил мэр.

При выборе мест установки автоматов будут учитываться все санитарно-эпидемиологические нормы.