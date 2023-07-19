В Ярославле ожидается сильный дождь и ветер

В Ярославской области и Ярославле 19 июля ожидается ухудшение погоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области и в Ярославле с 18:00 19 июля ожидается ухудшение погоды. По данным регионального ЦГМС, пойдет сильный дождь, порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с засорами ливневок, увеличением числа ДТП, повреждениями ЛЭП и линий связи, обрушением крыш и слабоукрепленных конструкций. Не исключена гибель сельскохозяйственных культур.

Непогода продлится до вечера 20 июля. Завтра, по прогнозам синоптиков, температура воздуха вряд ли поднимется выше 15 градусов.