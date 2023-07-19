Ярославцы смогут записываться к врачам через телеграмм-бот

В Ярославской области с 19 июля начал работать телеграм-бот для записи к врачу. Фото: Ксения Высотина

В Ярославской области с 19 июля начал работать телеграм-бот для записи к врачу. Чтобы оформить явку, нужно ввести номер СНИЛС или медицинского полиса, выбрать организацию, специалиста и время посещения. В боте можно сохранить свои данные и данные родственников.

- Расширяем возможности записи к врачу, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Преимущество сервиса оценят активные пользователи интернета – это быстрая запись к врачу без звонков и лишних взаимодействий с операторами колл-центра.

Сейчас при помощи единой электронной регистратуры можно записаться к терапевту, семейному врачу, педиатру, взрослому и детскому хирургу, акушеру-гинекологу, оториноларингологу, детскому и взрослому стоматологу, психиатру-наркологу, фтизиатру, урологу.