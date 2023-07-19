В Заволжском районе Ярославля построят новый корпус школы №48

У школы №48 в Заволжском районе Ярославля может появиться еще один корпус. Фото: Евгения ГУСЕВА

У школы №48 в Заволжском районе Ярославля может появиться еще один корпус. Об этом на заседании муниципалитета сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Это будет полноценный корпус, полноценная школа. Готовится предпроектное решение, идет поиск решений по поиску денежных средств, по участию в федеральных грантах, - сказал градоначальник.

В новом корпусе смогут обучаться около 800 человек. На его строительство, по предварительным подсчетам, необходим 1 миллиард рублей. Если буде найден источник финансирования, работу могут начаться уже в следующем году.