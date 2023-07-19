Жители Тутаева жалуются на запах, вызывающий сильный кашель

Река побелела и покрылась разводами. ФОТО: группа "Тутаев Подслушано" ВКонтакте

Жители Тутаева жалуются на едкий запах, который мешает спать и вызывает сильный кашель. Также тутаевцы обратили внимание на реку Рыкушу: она побелела, а на поверхности воды появились маслянистые разводы.

- Где Роспотребнадзор со своими проверками? В ночь с понедельника на вторник (с 17 на 18 июля примерно в 2 часа ночи) вонища стояла жжеными проводами, какой-то химией, режущей нос, - пишут в группе «Тутаев Подслушано» ВКонтакте. - Живу на Победе,12. Проснулась от жуткого едкого запаха в комнате, дети кашляют во сне.

- Проспект 50-летия Победы, тоже задыхались. Позавчера что-то кошмарное было.

- Тоже надышалась. Воняло сильно, еле откашлялась.

В администрации Тутаевского района недовольным жителям пояснили, что по поводу неприятного запаха нужно обратиться в ЕДДС.

- Далее заявки будут переданы областным структурам для проведения внеплановых проверочных мероприятий, - говорится в официальном сообщении.

Что касается загрязнения Рыкуши, то это, по мнению чиновников районной администрации, «неконтролируемый процесс».

- Так как река протекает под мостом областной дороги Ярославль – Рыбинск, не исключено попадание в нее маслянистых веществ. Сотрудниками управления муниципального контроля был совершен выезд. Несанкционированных сбросов в реку не зафиксировано, - сообщили тутаевцам в администрации.