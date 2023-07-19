Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда на четыре дня

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда транспорта. Фото: Администрация Рыбинска

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда транспорта. Полное перекрытие запланировано с 5 утра 29 июля до 5 утра 2 августа. Ограничения не распространяются на пешеходов – тротуар для них будет открыт.

- Прошлое перекрытие прошло без внештатных ситуаций. Были организованы перехватывающие парковки, бесперебойное движение общественного транспорта. Светофоры настроены на максимальный пропуск потоков с дамбы Шлюз и Переборского тракта, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Для жителей левого берега откроют бесплатную охраняемую парковку на Арефинском тракте у автозаправки. По Заволжью и Слипу автобусы будут ходить с минимально возможными интервалами. Изменится маршрут следования троллейбусов: их направят с улицы Горького на Крестовую через Соборную площадь.

Во время перекрытия подрядчик продолжит монолитные работы на пролетах моста одновременно с левой и правой его стороны. Заливку сделают 29 июля, остальное время требуется для застывания массы.