В Ярославле будут судить двух юных мошенников

Уголовное дело, возбужденное в отношении двух ярославцев 17 и 18 лет, направлено во суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело, возбужденное в отношении двух ярославцев 17 и 18 лет, направлено во суд. Старшему подсудимому, который в момент совершения преступлений еще был несовершеннолетним, предъявлено обвинение в совершении ряда мошеннических действий и грабеже. Его младшего товарища обвиняют в грабеже.

- В июле 2022 года молодые люди неоднократно осуществляли мошеннические действия с использованием IT-технологий. Злоумышленники убеждали граждан перечислить или передать им деньги, угрожая, что в противном случае родственников ждет уголовная или административная ответственность, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

На доверии ярославцев парни «заработали» 1,8 миллиона рублей.

По версии следствия, на счету ребят не только финансовые преступления: в феврале этого года они ограбили своего знакомого.

Уголовное дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд.