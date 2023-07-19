Энергетики проводят личные встречи с учащимися и выпускниками вузов и колледжей

Дмитрий Литвиненко на встрече со студентами. Фото: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

В рамках «Года молодого специалиста», объявленного в ПАО «Россети Центр» в 2023 году, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко проводит личные встречи с учащимися и выпускниками вузов и коллежей. В неформальной обстановке руководитель филиала рассказывает о перспективах работы в отрасли и отвечает на актуальные вопросы молодежи.

Так, одно из мероприятий состоялось в исполнительном аппарате филиала с ребятами, проходящими практику в Ярэнерго. На встрече с директором студенты Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина рассказали, чем их привлекает энергетика и выразили желание работать в ярославской энергосистеме после обучения.

Кроме того, Дмитрий Литвиненко принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Ярославского автомеханического колледжа, где рассказал о деятельности компании, поздравил молодых юношей и девушек с окончанием учебы и пригласил на работу в филиал.

Также встречи прошли со студентами-энергетиками, пришедшими работать в Ярэнерго в составе студенческих строительных отрядов. Сегодня в регионе высшее и среднее профессиональное образование по специальностям, связанным с энергетикой, получают почти 800 студентов. С начала 2023 года практику в филиале прошли 140 студентов.

– Молодые люди, которые сегодня приходят в энергетику, – современные, яркие, заинтересованные. Они мотивированы развиваться в энергетической отрасли, потому что знают, что здесь они получат новые знания, реализуют свои амбиции и будут нужным обществу и своей компании, – отметил Дмитрий Литвиненко.