Школа в центре Ярославля отказалась принимать детей в первые классы

Школа в Ярославле отказалась зачислять часть детей в первый класс. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Родители будущих первоклассников пожаловались обмудсмену на элитную школу в центре Ярославля. По словам родителей, образовательное учреждение отказалось зачислять часть детей в первый класс. Уполномоченным по правам ребенка сейчас проводится проверка.

Уже установлено, что на текущий учебный год количество мест в первые классы снизилось на 32% по сравнению с годом предыдущим. Из-за этого около 40 ребят, проживающих на закрепленной территории, не смогли попасть в школу.

- Доступность начального образования - это один из основных базовых принципов, который должен соблюдаться органами местного самоуправления. По результатам проверки будут приняты меры, направленные на защиту прав детей, - сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.