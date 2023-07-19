В Ярославле проверили ход работ по благоустройству в Юбилейном парке Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле местные власти проверили ход работ по благоустройству в Юбилейном парке. Подрядчик уже положил тротуарную плитку, сейчас идет установка ограждения и посадка кустов. Планируется, что в конце июля пройдет техническая приемка объекта.

— Подрядная организация приступила к работе по восстановлению асфальтового покрытия тротуара со стороны улицы Чкалова. Эти работы планируют завершить в течение этой недели. В целом объект постепенно готовится к сдаче. В настоящий момент мы зафиксировали несколько замечаний. В основном они касаются неубранного строительного мусора, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.