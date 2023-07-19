Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 10:34

В Ярославле проверили ход работ по благоустройству в Юбилейном парке

В конце июля планируется техническая приемка объекта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле проверили ход работ по благоустройству в Юбилейном парке

В Ярославле проверили ход работ по благоустройству в Юбилейном парке

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле местные власти проверили ход работ по благоустройству в Юбилейном парке. Подрядчик уже положил тротуарную плитку, сейчас идет установка ограждения и посадка кустов. Планируется, что в конце июля пройдет техническая приемка объекта.

— Подрядная организация приступила к работе по восстановлению асфальтового покрытия тротуара со стороны улицы Чкалова. Эти работы планируют завершить в течение этой недели. В целом объект постепенно готовится к сдаче. В настоящий момент мы зафиксировали несколько замечаний. В основном они касаются неубранного строительного мусора, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.